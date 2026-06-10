Экс-губернатор Николай Любимов предстанет перед судом 17 июня.

17 июня должно пройти первое заседание по уголовному делу экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова. Дата указана в картотеке Советского районного суда Рязани.

Любимов обвиняется по статьям о получении взяток и отмывании денег, полученных преступным путем (либо легализации имущества). И то, и другое — в особо крупном размере.

Параллельно Советский райсуд рассмотрит дело бывшего заместителя губернатора Артема Никитина — предварительное слушание назначено на 16 июня. Он проходит по тем же самым статьям (174.1 и 290 УК РФ).