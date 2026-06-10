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НовостиПроисшествия10 июня 2026 7:22

За гибель трех человек на М-5 в Рязанской области ответит водитель грузовика

Автокатастрофа случилась в декабре 2025 года
Источник:kp.ru
Еще двое пассажиров легковушки получили тяжкие телесные повреждения. Фото: прокуратура Рязанской области.

Еще двое пассажиров легковушки получили тяжкие телесные повреждения. Фото: прокуратура Рязанской области.

В Рязанской области перед судом предстанет водитель фуры, по чьей вине, как посчитало следствие, на трассе М-5 «Урал» погибли три человека. Об утверждении обвинительного заключения и передаче уголовного дела в суд сообщила региональная прокуратура.

Автокатастрофа случилась 5 декабря 2025 года в Шацком округе. Грузовик Sitrak под управлением 38-летнего мужчины выехал на разделительную полосу и столкнулся со встречным автомобилем.

«В результате аварии водитель и двое пассажиров легкового транспортного средства погибли. Еще двое пассажиров получили тяжкие телесные повреждения», - рассказывает о последствиях ДТП прокуратура.

Водитель грузовика нарушил ПДД и врезался во встречный автомобиль. Фото: прокуратура Рязанской области.

Водитель грузовика нарушил ПДД и врезался во встречный автомобиль. Фото: прокуратура Рязанской области.