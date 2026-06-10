Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июня 2026 7:05

В платежках за тепло в Рязани Генпрокуратура РФ нашла нарушения

Всего в России надзорный орган выявил 11,7 млрд лишних рублей в платежках
Источник:kp.ru
Рязанская область попала в список регионов с нарушениями в теплотарифах.

Рязанская область попала в список регионов с нарушениями в теплотарифах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области зафиксировали нарушения законодательства о государственном контроле за тарифами на теплоснабжение, сообщает Генпрокуратура России. Всего по стране в отопительном сезоне 2025-2026 годов ведомство выявило свыше 12 тыс. нарушений при установлении тарифов на услуги ЖКХ.

Прокуроры нашли необоснованные расходы на 11,7 млрд рублей, которые ресурсоснабжающие организации включили в тарифы. В ряде регионов пресекли антиконкурентные схемы.

По материалам прокуроров следственные органы возбудили 43 уголовных дела, антимонопольная служба проводит внеплановые проверки. Надзор прокуратуры продолжается.