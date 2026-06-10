В платежках за тепло в Рязани Генпрокуратура РФ нашла нарушения

Рязанская область попала в список регионов с нарушениями в теплотарифах. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области зафиксировали нарушения законодательства о государственном контроле за тарифами на теплоснабжение, сообщает Генпрокуратура России. Всего по стране в отопительном сезоне 2025-2026 годов ведомство выявило свыше 12 тыс. нарушений при установлении тарифов на услуги ЖКХ.

Прокуроры нашли необоснованные расходы на 11,7 млрд рублей, которые ресурсоснабжающие организации включили в тарифы. В ряде регионов пресекли антиконкурентные схемы.

По материалам прокуроров следственные органы возбудили 43 уголовных дела, антимонопольная служба проводит внеплановые проверки. Надзор прокуратуры продолжается.