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НовостиОбщество10 июня 2026 5:45

«Перекройте краны на приборах!» Масштабное отключение газа ожидается в Рязанской области

Жителям Рязанской области велели перекрыть краны на время отключения газа
Источник:kp.ru
Жителей десяти населенных пунктов в Шиловском районе дважды отключат от газа.

Жителей десяти населенных пунктов в Шиловском районе дважды отключат от газа.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Шиловском районе в ближайшие месяцы дважды отключат газ, сообщает администрация муниципалитета. Без топлива останутся поселок Шилово, села Борок, Березово, Тимошкино, Желудево, Крутицы, Сановка, Сасыкино, а также деревни Ибредь и Авдотьинка.

Первое отключение продлится с 6 июля 08:00 до 23 июля 20:00. Второе - с 10 августа 08:00 до 20 августа 20:00.

«Перекройте краны на газовых приборах на время работ!» - призвали власти местных жителей. Чиновники извинились за неудобства и пояснили, что отключения необходимы для безопасности и надежного газоснабжения в будущем.