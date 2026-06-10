Молодого рязанца, который поджег локомотив, будут судить за теракт. Фото: zmsut.sledcom.ru

Перед судом предстанет молодой человек, который поджег локомотив на станции Рязань-1. Он обвиняется в террористическом акте, совершенном по предварительному сговору, с причинением значительного имущественного ущерба.

Предложение о диверсии на железной дороге рязанец 2005 года рождения получил в одном из мессенджеров и согласился. Куратор предоставил ему инструкции и пообещал выплатить вознаграждение, сообщает Западное МСУ на транспорте СК России.

Теракт совершен ночью 21 июня. Свои действия обвиняемый заснял на камеру мобильного телефона. Затем он скрылся с места преступления, но впоследствии был задержан. Ущерб от поджога оценивается на сумму более 11 млн рублей.