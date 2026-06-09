Земляничный сезон в Рязанской области стартовал раньше срока

Жители региона радуются раннему и богатому урожаю. Фото: https://vk.com/gribi62

Жители региона делятся фотографиями богатого урожая земляники в соцсетях. «5,05 литров земляники за три часа!» – хвастается рязанка. На снимках – ярко-красные ягоды, заполняющие все ёмкости. «8 июня 2026 года. Земляничный сезон открыт. Мой первый сбор!» – радуется женщина.

Обычно земляника в регионе поспевает в середине июня, но в этом году тёплая солнечная погода и избыток влаги ускорили процесс. Первые ягоды начали собирать уже в начале июня. Рязанцы активно делятся успехами, вдохновляя на поезду за природными витаминами всех желающих.