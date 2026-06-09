Мэрия отменила документ об увеличении этажности дома в центре Рязани.

Мэрия отменила постановление, которым вносились изменения в проект планировки территории на углу улиц Свободы и Маяковского в Рязани. Документ предусматривал строительство там дома высотой не три, как анонсировалось ранее, а пять этажей.

Причем положительное решение горадминистрацией принималось постфактум - надстройка на тот момент уже активно проводилась. В прилагаемых материалах указано, что площадь здания должна увеличится на 2520 кв.м и составит 6340 кв.м.

Поводом к откату назад уже, казалось бы, завершенной процедуры, послужило предписание Главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области от 29 апреля — об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности.