Грузовики с превышением допустимой массы останавливали у Солотчинского моста.

Ространснадзор совершил рейд вблизи Солотчинского моста в Рязани. Сотрудники ведомства следили, как соблюдаются весовые ограничения при проезде по переправе.

С февраля 2025 года максимальная нагрузка для грузового транспорта установлена до 30 тонн. В ходе последнего рейда, как и во время предыдущих, неоднократно выявлялись нарушения. Штраф за них по статье 12.21.1 КоАП варьируется от 300 до 600 тысяч рублей.

Как отмечает минтранс Рязанской области, превышение допустимой массы может привести к преждевременному износу моста, который и так планируется закрывать на реконструкцию после постройки нового.