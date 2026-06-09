Виновнику смертельного ДТП под Рязанью вынесли приговор

В ДТП под Рязанью погиб пассажир автомобиля Lada Niva

Рязанцу вынесли приговор за ДТП со смертельным исходом, сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в сентябре 2025 года 67-летний осужденный, за рулем автомобиля Lada Niva, не справился с управлением и съехал на участок с лесными насаждениями, где врезался в деревья. ДТП произошло на дороге между деревней Деулино и селом Ласково.

В результате аварии пассажир автомобиля, который не был пристегнут, получил тяжелые травмы. Впоследствии он скончался.

Рязанский районный суд вынес приговор рязанцу по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Кроме того, мужчину на два года лишили права управлять транспортными средствами.