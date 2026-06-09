В Рязани назначен новый начальник управления дорожного хозяйства и транспорта

Дмитрий Оспенников.

Дмитрий Оспенников стал новым начальником управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани. Об этом 8 июня в ходе отчета перед депутатами гордумы объявил руководитель мэрии.

«Определенные организационно-штатные мероприятия провели», - сказал Борис Ясинский, когда речь зашла о проблемах общественного транспорта.

Прежде Оспенников руководил отделом дополнительных мер по профилактике правонарушений и управлением делами аппарата администрации.

Предыдущим начальником управления дорожного хозяйства и транспорта с февраля 2025 года был Владимир Титов, бывший военком Октябрьского и Советского районов Рязани.