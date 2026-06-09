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НовостиОбщество9 июня 2026 7:23

Лисы обходят капканы и массово душат домашнюю птицу в селах Шацкого округа

Хищники начали охотиться средь бела дня и уносить добычу, когда хозяева в отъезде
Источник:kp.ru
Лисицы атакуют курятники в селах Шацкого округа

Лисицы атакуют курятники в селах Шацкого округа

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

С мая жители Шацкого округа жалуются на набеги рыжих хищниц. Тихими ночами лисицы проникают во дворы, душат всех птиц и уносят одну с собой. От нападений страдают сёла Казачья и Чёрная Слобода, Новосёлки, Большое Агишево, деревня Наша.

«Если в заборе снизу есть прогал, значит лисице есть чем поживиться. Как в сказке: «Несёт меня лиса за тёмные леса!»» – рассказывает одна из хозяек.

Другая пострадавшая делится, что после того как оказались задушены индюшата, стали включать свет и ставить капкан – не помогло. В начале июня пропали два десятка уток.

Теперь птицу закрывают на ночь в сараях, но хищницы караулят днём. «Когда хозяева уезжают на работу, лиса засветло лезет в курятник», – сетует местная жительница.