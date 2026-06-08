Четыре грузовика столкнулись, два водителя погибли на Р-22 в Рязанской области

На место трагедии выехал руководитель регионального управления Госавтоинспекции Сергей Романов.

8 июня на 278 километре трассы Р-22 «Каспий» в Рязанской области столкнулись четыре грузовых авомобиля. Это участок в Скопинском округе, недалеко от Скопина.

Как сообщает Госавтоинспекция, в результате ДТП погибли двое водителей. На место трагедии выехал руководитель регионального управления ведомства Сергей Романов.

Автоинспекторы и следственно-оперативная группа полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

Для устранения последствий ДТП с 16:20 движение по трассе было перекрыто, с 17:40 — организован реверс.