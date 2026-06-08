Перенесенное с мая отключение ГВС на 11 улицах Рязани произойдет 10 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

10 июня в Рязани МУП «РМПТС» начнет плановые профилактические работы, старт которых ранее был запланирован на 27 мая. В связи с этим со среды подача горячей воды будет приостановлена на две недели — до 23 июня включительно.

Под отключение попадут дома, подключенные к городским теплосетям, на 11 улицах: Костычева, Новаторов, Крупской, Великанова, Юбилейной, Комбайновой, Коломенской, Вишневой, Мервинской, Московском шоссе и Народном бульваре.

Представители РМПТС извинились за временные неудобства.