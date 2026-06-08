Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2026 13:56

Перенесенное с мая отключение ГВС на 11 улицах Рязани произойдет 10 июня

Начнутся плановые профилактические работы на теплосетях
Источник:kp.ru
Перенесенное с мая отключение ГВС на 11 улицах Рязани произойдет 10 июня.

Перенесенное с мая отключение ГВС на 11 улицах Рязани произойдет 10 июня.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

10 июня в Рязани МУП «РМПТС» начнет плановые профилактические работы, старт которых ранее был запланирован на 27 мая. В связи с этим со среды подача горячей воды будет приостановлена на две недели — до 23 июня включительно.

Под отключение попадут дома, подключенные к городским теплосетям, на 11 улицах: Костычева, Новаторов, Крупской, Великанова, Юбилейной, Комбайновой, Коломенской, Вишневой, Мервинской, Московском шоссе и Народном бульваре.

Представители РМПТС извинились за временные неудобства.