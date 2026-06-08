Нагрузки выросли, а оплата не индексировалась семь лет: рязанские педагоги просят повысить компенсацию за работу на ОГЭ и ЕГЭ

Компенсация техспециалистам, работающим на ГИА в регионе, не индексировалась с 2019 года. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Рязанские учителя, привлекаемые в качестве технических специалистов на государственной итоговой аттестации, обратились к губернатору Павлу Малкову с жалобой на несправедливую оплату труда. Они отмечают, что в этом году область перешла на новую технологию ОГЭ, из-за чего нагрузка на специалистов кратно выросла. При этом компенсация рассчитывается по постановлению 2019 года и с тех пор не индексировалась, хотя она должна быть привязана к МРОТ.

«Очень просим пересмотреть размер компенсации», – говорится в обращении.

В министерстве образования региона ответили, что предложения по увеличению оплаты уже направлены в бюджет и находятся на рассмотрении. Также в ведомстве напомнили, что работа оплачивается как в день экзамена, так и в день подготовки, при этом за учителями сохраняется заработная плата по основному месту работы.

Педагоги надеются, что индексация все же будет проведена с учетом новых реалий.