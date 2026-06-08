Предприятие в Рязани стало банкротом с долгами более 50 млн рублей.

Арбитражный суд признал банкротом рязанское ООО «Дом Полимер». В отношении педприятия начато конкурсное производство — процесс реалиазации имущества на торгах.

Долги компании превышают 51 млн рублей. Именно такая сумма пока включена в реестр требований кредиторов. Вдобавок, согласно картотеке, арбитраж рассмотрит еще три заявления на 4,5 млн рублей. Самый крупный иск — от столичного АО «Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Также предприятие задолжало налоговой (ФНС - изначальный истец) и Сберу.