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НовостиЭкономика8 июня 2026 11:48

Предприятие в Рязани стало банкротом с долгами более 50 млн рублей

В отношение его арбитраж запустил процедуру конкурсного производства
Источник:kp.ru
Предприятие в Рязани стало банкротом с долгами более 50 млн рублей.

Предприятие в Рязани стало банкротом с долгами более 50 млн рублей.

Арбитражный суд признал банкротом рязанское ООО «Дом Полимер». В отношении педприятия начато конкурсное производство — процесс реалиазации имущества на торгах.

Долги компании превышают 51 млн рублей. Именно такая сумма пока включена в реестр требований кредиторов. Вдобавок, согласно картотеке, арбитраж рассмотрит еще три заявления на 4,5 млн рублей. Самый крупный иск — от столичного АО «Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Также предприятие задолжало налоговой (ФНС - изначальный истец) и Сберу.