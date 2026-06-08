Из-за атаки БПЛА на поезд в Крыму задержаны рейсы, следующие через Рязань

Пассажиров доставляют до Керчи автобусами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 8 июня 2026 года Вооружённые силы Украины нанесли удар беспилотником по пассажирскому поезду №68 Москва – Симферополь. Атака произошла на территории Крымского полуострова. БПЛА поразил тепловоз, в результате погиб помощник машиниста, машинист ранен. К счастью, пассажиры не пострадали.

Движение поездов на полуострове приостановлено, пассажиров эвакуируют и доставляют к месту назначения автобусами. В компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс» уточнили, что регулярное движение на этом направлении отменено.

Среди задержанных рейсов – составы, проходящие через Рязань, в том числе:

– №92 Севастополь – Москва (отправление 7 июня) - задержка 10 часов;

– №174 Евпатория – Москва (отправление 7 июня) - задержка 9,5 часа;

–№98 Симферополь – Москва (отправление 8 июня) - задержка 7,5 часа;

– №27/28 Симферополь – Москва (отправление 8 июня) – задержка 3,5 часа.

Всего задержано 11 поездов. Пассажиров доставляют автобусами: из Симферополя до Керчи, откуда они продолжат путь на поездах. Часть пассажиров уже доставлена. Сроки задержки могут измениться.