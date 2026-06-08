Рязанец фотографировал свое мужское достоинство и рассылал женщинам. Полиция задержала его за распространение порнографии

Изображения обнажённых частей тела эксперты признали порнографическими, рязанцу грозит до 6 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники киберполиции регионального УМВД совместно с коллегами из Клепиковского округа выявили 54-летнего неработающего жителя Рязани, который рассылал женщинам фотографии порнографического содержания.

В полицию поступал ряд заявлений от местных жительниц, которые жаловались, что незнакомый присылал в личные сообщения в соцсетях фотографии мужских обнажённых частей тела, а также делал предложения интимного содержания.

Оперативники установили личность отправителя откровенного контента и задержали его. В квартире мужчины изъяли компьютер и мобильный телефон, на которых обнаружили снимки. Экспертиза признала их порнографическими.

По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, фотографировал себя и отправлял снимки женщинам старше 30 лет. Установлена его причастность к 8 подобным эпизодам. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте порнографии с использованием интернета. Максимальное наказание по ней - до 6 лет лишения свободы.