«Средства поступят в ближайшее время»: мэр Рязани встретился с пострадавшими при атаке БПЛА

Подрядчики ремонтируют фасад одного из домов. Фото из архива "КП-Рязань".

Глава Администрации Рязани встретился с жителями домов, пострадавших от атаки беспилотников 15 мая.

«На встрече в пятницу актуализировали данные по семьям: кто уже получил единовременные выплаты, а кому они ещё не пришли. Средства поступят в ближайшее время», – пояснил Борис Ясинский.

Мэр сообщил, что с людьми продолжают работать индивидуальные кураторы, оказывая адресную поддержку. Подрядчики ремонтируют фасад одного из домов, приводят в порядок места общего пользования, а в повреждённых квартирах уже устанавливают двери и окна.