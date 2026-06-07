Во второй половине июня рязанцам обещают похолодание и дожди

Во второй половине месяца антициклон сменится циклонами и пойдут дожди. При этом долгосрочные прогнозы осадков менее надежны, чем прогнозы температуры. Фото: Рамиль Галиев. Перейти в Фотобанк КП

В анимации осадков от европейской модели ECMWF показано развитие погоды в Европе с 7 по 21 июня.

Согласно анализу результатов специалистами НИЛ геохимии ландшафтов РГУ, вплоть до 15 июня осадков в Рязанской области будет крайне мало – скажется влияние антициклона. С 11 июня его воздействие ослабнет, установятся стабильные поля давления на тёплой окраине уральского антициклона. Днём воздух начнёт прогреваться до +28°, однако возрастёт вероятность гроз во второй половине дня.

После 18 июня погоду начнут определять атлантические циклоны. Столбики термометров опустятся до +16…+19°, а количество осадков вырастет – за неделю может выпасть до 40 мм.