На Лыбедском бульваре появится сухой фонтан, а на Садовой - ротонда

Входную группу стадиона «Спартак» обещают восстановить. Фото: Борис Ясинский.

Глава администрации Рязани раскрыл детали реконструкции общественных пространств города. Сухой фонтан планируют сделать на Лыбедском бульваре (улица Маяковского) и ротонду – у входа в ботанический сад РГУ на улице Садовой.

На бульваре также восстановят входную группу стадиона «Спартак», обустроят дорожки, установят лавки, урны, освещение и видеокамеры. На Садовой помимо ротонды обновят дорогу и смонтируют исторические светильники.

Кроме того, благоустройство ведется в сквере у Дворца молодёжи, Лесопарке, Черезовских прудах и микрорайоне Недостоево.