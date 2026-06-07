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НовостиОбщество7 июня 2026 8:49

На Лыбедском бульваре появится сухой фонтан, а на Садовой - ротонда

Мэр поделился деталями благоустройства общественных зон Рязани
Источник:kp.ru
Входную группу стадиона «Спартак» обещают восстановить. Фото: Борис Ясинский.

Входную группу стадиона «Спартак» обещают восстановить. Фото: Борис Ясинский.

Глава администрации Рязани раскрыл детали реконструкции общественных пространств города. Сухой фонтан планируют сделать на Лыбедском бульваре (улица Маяковского) и ротонду – у входа в ботанический сад РГУ на улице Садовой.

На бульваре также восстановят входную группу стадиона «Спартак», обустроят дорожки, установят лавки, урны, освещение и видеокамеры. На Садовой помимо ротонды обновят дорогу и смонтируют исторические светильники.

Кроме того, благоустройство ведется в сквере у Дворца молодёжи, Лесопарке, Черезовских прудах и микрорайоне Недостоево.