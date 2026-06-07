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НовостиОбщество7 июня 2026 8:23

Туберкулез, ВИЧ и сифилис: у мигрантов в Рязанской области резко вырос «букет» опасных инфекций

У мигрантов в Рязанской области выросло число социально опасных заболеваний
Источник:kp.ru
У иностранных работников в Рязанской области стали вдвое чаще находить опасные инфекции.

У иностранных работников в Рязанской области стали вдвое чаще находить опасные инфекции.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году при медицинском освидетельствовании более 27 тыс. иностранных трудовых мигрантов у 75 человек обнаружены заболевания, представляющие опасность для окружающих. Это вдвое больше, чем годом ранее (33 случая). Среди выявленных болезней – туберкулез, ВИЧ и сифилис.

В отношении 72 заболевших мигрантов Управление Роспотребнадзора приняло решения о нежелательности пребывания в РФ.

С 2023 года ведомство совместно с Минтруда области мониторит организованные группы мигрантов из стран, неблагополучных по холере.

Также в 2025 году на территории Рязанской области регистрировались завозные случаи заболевания лихорадки Денге и малярии.