Туберкулез, ВИЧ и сифилис: у мигрантов в Рязанской области резко вырос «букет» опасных инфекций

У иностранных работников в Рязанской области стали вдвое чаще находить опасные инфекции. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году при медицинском освидетельствовании более 27 тыс. иностранных трудовых мигрантов у 75 человек обнаружены заболевания, представляющие опасность для окружающих. Это вдвое больше, чем годом ранее (33 случая). Среди выявленных болезней – туберкулез, ВИЧ и сифилис.

В отношении 72 заболевших мигрантов Управление Роспотребнадзора приняло решения о нежелательности пребывания в РФ.

С 2023 года ведомство совместно с Минтруда области мониторит организованные группы мигрантов из стран, неблагополучных по холере.

Также в 2025 году на территории Рязанской области регистрировались завозные случаи заболевания лихорадки Денге и малярии.