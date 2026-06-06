Минприроды объявило об усилении рейдов в рязанских лесах.

Минприродопользования усилило меры профилактики в лесах Рязанской области. Рейды проводятся для предотвращения нарушений правил пожарной безопасности, сообщают представители органа власти.

Как отмечают чиновники, мониторинг и патрулирование лесного фонда, прилегающих территорий и торфяных месторождений направлены на недопущение возникновения возгораний.

За нарушения по статье 8.32 КоАП РФ во время пожароопасного сезона (сейчас он в самом разгаре) для граждан предусмотрен штраф от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. до 400 тыс. рублей.

Еще строже ответственность за бесконтрольные поджоги сухой травы на участках, примыкающих к лесам. Штраф составляет от 30 до 40 тыс. рублей для граждан и от 300 тыс. до 500 тыс. рублей для юрлиц.

При обнаружении лесного пожара помимо единого телефона 112 можно звонить:

- в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства — 8(4912)28-79-59;

- на горячую линию Лесной охраны: 8-800-100-94-00;