Ремонт электросети на Стройкова начали только после вмешательства прокуратуры

Прокуратура потребовала перерасчета размера платы за период отсутствия света.

Прокуратура Железнодорожного района Рязани проверила жалобы жителей дома № 1/19 по улице Стройкова. Выяснилось, что с марта 2026 года в здании фиксировались отключения света из-за скачков напряжения. Электросетевая организация несвоевременно ремонтировала оборудование, а качество услуги не соответствовало нормативам.

В адрес поставщика ресурса внесли представление об устранении нарушений и перерасчете платы. В итоге специалисты заменили две кабельные линии. Права жильцов восстановлены, а ход перерасчета коммунальных платежей остается на контроле прокуратуры района.