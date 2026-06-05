Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июня 2026 15:15

Ремонт электросети на Стройкова начали только после вмешательства прокуратуры

В Рязани после проверки прокуратурой жалоб восстановили электроснабжение пятиэтажки, где с марта наблюдались скачки напряжения
Источник:kp.ru
Прокуратура потребовала перерасчета размера платы за период отсутствия света.

Прокуратура потребовала перерасчета размера платы за период отсутствия света.

Прокуратура Железнодорожного района Рязани проверила жалобы жителей дома № 1/19 по улице Стройкова. Выяснилось, что с марта 2026 года в здании фиксировались отключения света из-за скачков напряжения. Электросетевая организация несвоевременно ремонтировала оборудование, а качество услуги не соответствовало нормативам.

В адрес поставщика ресурса внесли представление об устранении нарушений и перерасчете платы. В итоге специалисты заменили две кабельные линии. Права жильцов восстановлены, а ход перерасчета коммунальных платежей остается на контроле прокуратуры района.