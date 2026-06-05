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НовостиПроисшествия5 июня 2026 13:47

Сбил восьмилетнюю девочку и скрылся: полиция ищет очевидцев ДТП в Рязани

Очевидцев наезда на 8-летнюю рязанку и скрывшегося водителя ищет полиция
Источник:kp.ru
Очевидцев наезда на 8-летнюю рязанку и скрывшегося водителя ищет полиция.

Очевидцев наезда на 8-летнюю рязанку и скрывшегося водителя ищет полиция.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Водитель, который сбил 8-летнюю девочку во дворе дома №29 на улице Новоселов в Рязани и скрылся, все еще не установлен. Это следует из объявления областного УМВД — полицейские ищут очевидцев инцидента.

ДТП случилось 8 мая, примерно в 15:30. В соцсетях сообщалось, что ребенка госпитализировали с переломом стопы.

С какой-либо информацией по факту наезда полиция просит обращаться по телефонам 8(4912) 29-95-86 и 29-74-54 или по адресу: Рязань, улица Лесная, дом 28, кабинет 213.