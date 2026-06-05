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НовостиОбщество5 июня 2026 11:54

Движение по Михайловскому шоссе в Рязани закроют на ночь из-за ремонта

С вечера 6 июня и до утра 7 июня проезд будет полностью закрыт
Источник:kp.ru
Ночью будут проводиться ремонтные работы.

Ночью будут проводиться ремонтные работы.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 6 на 7 июня автомобилистам придется искать пути объезда в районе пересечения двух крупных магистралей Рязани.

Администрация города информирует о временном перекрытии движения на Михайловском шоссе. Ограничения будут введены в связи с проведением плановых ремонтных работ.

С 22:00 6 июня до 06:00 7 июня проезд будет полностью закрыт на участке в районе пересечения с Московским шоссе.

Для обеспечения безопасности и организации дорожного движения на время ремонта установят дорожные знаки. Само место проведения работ будет огорожено защитными конструкциями.