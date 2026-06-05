Глава ВТБ назвал лучший способ сбережения денег

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ-2026 дал четкую стратегию сбережений для частных лиц. В Блогерской студии VK Видео в беседе с Юлией Меньшовой глава банка заявил, что жесткая денежно-кредитная политика ЦБ дает ощутимые плоды, а финансовая система чувствует себя устойчиво, несмотря на более чем 30 тысяч санкций и вынужденные оборонные расходы.

«Инфляция у нас резко идет вниз. Если она будет дальше идти так вниз, то мы скоро получим и лучшую ставку, и оживление экономики, больше кредитов безусловно, мы на это надеемся», – подчеркнул Костин. Он отметил, что замедление глобального роста и экономики Китая создает фон неопределенности для российского экспорта, однако текущая ситуация «совсем неплохая». Работающий в банковской сфере с 1990-х годов, банкир заметил, что сегодняшние вызовы не идут ни в какое сравнение с потрясениями прошлых десятилетий, и призвал россиян доверять стабильной банковской системе.

В части личных финансов Андрей Костин придерживается последовательной тактики. «Лучше хранить деньги в банке. Но я имею в виду не консервную, а в банке, именно в банке», – пошутил он, добавив, что высокие ставки по депозитам и исторически крепкий рубль делают этот инструмент безальтернативным на текущем этапе.

По мере ожидаемого смягчения политики ЦБ в ближайший год глава ВТБ советует постепенно переводить накопления в инструменты с фиксированной доходностью. «Можно переходить к более сложным продуктам, например, облигации государственные или облигации с фиксированным доходом. Тогда при всем изменении цены вы все равно получите все свои деньги плюс все свои проценты», – пояснил он.

При этом банкир предостерег от необдуманного входа на рынок акций и деривативов. Он привел показательный диалог: «Один молодой человек спросил меня: когда же банки начнут допускать детей 14 лет до брокерских счетов? Вот я сейчас торгую со счета бабушки». Костин подчеркнул, что высокая геополитическая волатильность требует профессиональной подготовки, которой у большинства людей попросту нет. Попытки неподготовленных инвесторов, особенно молодежи, активно торговать на бирже он считает неоправданным риском, ставя во главу угла доверие к банковским продуктам с понятной доходностью.