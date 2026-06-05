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НовостиПроисшествия5 июня 2026 10:38

Крупные узлы связи украинских телефонных мошенников накрыли в Касимове

Житель Санкт-Петербурга организовала в Рязанской области систему для пропуска трафика колл-центра зарубежных преступников
Источник:kp.ru
В Рязанской области пресечена работа двух нелегальных узлов связи для украинских мошенников. Фото: Управление МВД России по Рязанской области.

В Рязанской области пресечена работа двух нелегальных узлов связи для украинских мошенников. Фото: Управление МВД России по Рязанской области.

Сотрудники полиции и УФСБ России по Рязанской области ликвидировали два подпольных канала связи, которые использовали телефонные мошенники из Украины. В городе Касимове задержан 20-летний приезжий из Санкт-Петербурга.

По версии оперативников, молодой человек арендовал две квартиры, установил там GSM-шлюзы, ноутбуки, роутеры и SIM-карты, обеспечивая круглосуточную работу оборудования. Через эти узлы преступники из-за рубежа звонили россиянам с подменных номеров российских операторов.

В результате одного из таких звонков у жительницы Белгородской области похищено около 2 млн рублей.

Выяснилось, что неработающий петербуржец пристрастился к наркотикам, нашёл «работу» в теневом интернете и получил задание организовать узлы связи в регионе.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентских терминалов организованной группой. Подозреваемый находится под домашним арестом.