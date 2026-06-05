Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июня 2026 9:40

Вода, хлеб и рыба в зоне риска: рязанский Роспотребнадзор рассказал, какие продукты наиболее опасны по микробиологическим показателям

Рязанский Роспотребнадзор рассказал, в каких продуктах выявляются нарушения
Источник:kp.ru
Не вся еда прошла микробиологический «экзамен» без двоек.

Не вся еда прошла микробиологический «экзамен» без двоек.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году специалисты исследовали 10100 проб продовольствия на микробиологические показатели – почти вдвое больше, чем годом ранее.

Наибольший процент отклонений от нормы выявлен в трёх категориях: расфасованная вода (6,6%), хлебобулочные изделия (5,13%), рыба и морепродукты (3,06%).

При этом в целом по всем группам продуктов доля несоответствий нормативам снизилась до 1,46% (в 2024 г.– 1,55%). Отмечен рост проверок мяса, птицы, молочной, кулинарной и кондитерской продукции.

Изучено 184 импортных образца. Вся зарубежная продукция полностью соответствовала гигиеническим требованиям.