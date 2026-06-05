Вода, хлеб и рыба в зоне риска: рязанский Роспотребнадзор рассказал, какие продукты наиболее опасны по микробиологическим показателям

Не вся еда прошла микробиологический «экзамен» без двоек. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году специалисты исследовали 10100 проб продовольствия на микробиологические показатели – почти вдвое больше, чем годом ранее.

Наибольший процент отклонений от нормы выявлен в трёх категориях: расфасованная вода (6,6%), хлебобулочные изделия (5,13%), рыба и морепродукты (3,06%).

При этом в целом по всем группам продуктов доля несоответствий нормативам снизилась до 1,46% (в 2024 г.– 1,55%). Отмечен рост проверок мяса, птицы, молочной, кулинарной и кондитерской продукции.

Изучено 184 импортных образца. Вся зарубежная продукция полностью соответствовала гигиеническим требованиям.