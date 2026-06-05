Глава СКР потребовал доклад по делу рязанской учительницы, пострадавшей при ошибочном задержании, когда ее приняли за наркозакладчицу

Расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий длится уже год. Фото: https://vk.com/id454680774

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Рязанской области О.А. Васильеву доложить о ходе расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Поводом стала публикация в СМИ, где критикуется затягивание расследования инцидента с учительницей Валентиной Волковой.

20 мая прошлого года педагог школы №44, победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года», фотографировала цветы в пойме реки Трубеж. К ней подошел мужчина в гражданском, не представившись, потребовал отдать телефон и карты, после чего применил силовой прием и надел наручники. Женщину по ошибке приняли за закладчицу наркотиков. В результате она получила тяжелую травму правой руки – образовалась гематома, нарушена функциональность сустава, потребовалась длительная реабилитация.

Потерпевшая почти год добивается наказания для силовиков. По ее словам, никто не привлечен к ответственности, уже назначена третья экспертиза, ведется излишне тщательный сбор сведений о ее личности. Она направляла обращение на имя главы СК России, после чего и последовало поручение о докладе.