Рязанцу, буянившему голым у водоема, вменили сексуальное насилие над детьми.

48-летний мужчина, который вышел голым к водоему под Рязанью и агрессивно себя вел, в том числе по отношению к детям, предстанет перед судом. Отдел по расследованию особо важных дел областного СУ СК России квалифицировал его действия как насильственные действия сексуального характера в отношении четырех несовершеннолетних. В уголовном кодексе (п. "б" ч. 5 ст. 132) за это предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, впоть до пожизненного.

По информации следствия, в состоянии наркотического опьянения рязанец, применяя насилие, совершил «действия сексуального характера» в отношении ранее незнакомых

ему детей, которые были на пляже. Об инциденте стало широко известно после публикаций в соцсетях (тогда интерпретация была еще не такой жесткой), мужчину задержали и поместили под стражу.

«Причастность фигуранта к инкриминируемому ему деянию подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и иными собранными по делу доказательствами», - считает СУ СК по Рязанской области.