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НовостиЭкономика5 июня 2026 6:17

За земляные работы в Рязани без разрешения оштрафованы 13 нарушителей

О такой ответственности напомнила мэрия
Источник:kp.ru
За земляные работы в Рязани без разрешения оштрафованы 13 нарушителей.

За земляные работы в Рязани без разрешения оштрафованы 13 нарушителей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года за земляные работы без разрешения мэрии административные комиссии привлекли к ответственности 13 нарушителей. Как сообщает администрация Рязани, выписаны штрафы на сумму 300 тыс. рублей.

По региональному закону такой проступок карается денежным взысканием, размер которого отличается в зависимости от нарушителя. Так, гражданам придется заплатить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 тыс. до 15 тыс., юридическим лицам — от 150 тыс. до 250 тыс. рублей.