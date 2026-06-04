Туи вам, а не лавочки: на улице Почтовой появились вазоны

56 вазонов установлены на Подбелке. В тех, что побольше, высажены туи. Фото: администрация Рязани.

На улице Почтовой в Рязани установлены 56 вазонов с цветами. В тех, что побольше, высажены еще и 26 туй.

«Эти вечнозеленые растения задают основной тон композиции, придают пространству строгость и лаконичность, а также сохраняют декоративный вид в течение всего года», - презентует городская администрация декоративное решение.

В качестве цветочной составляющей озеленителями выбраны бегонии, цинерарии, петунии, лобелией и другие растения.

Композиции размещены по центральной оси улицы. Там же, где прежде размещались лавочки.

«Скамейки на Почтовой демонтировали из-за шума и мусора, которые возникали из-за ночных скоплений людей. (…) При этом лавочки сохранили в начале и в конце пешеходной зоны, чтобы посетители могли отдохнуть во время продуктов», - так отвечают чиновники на вопросы горожан в соцсетях.