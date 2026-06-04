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НовостиОбщество4 июня 2026 15:19

Вязы у воды спилили, берег засыпали песком, арматура осталась под щебнем: что происходит на Сегденском озере

Как изменился берег Сегденского озера после подготовки к пляжному сезону
Источник:kp.ru
Берег Сегденского озера 4 июня.

Берег Сегденского озера 4 июня.

Любимое место отдыха рязанцев и гостей региона – озеро Сегденское – в последние недели оказалось в центре внимания. Тревогу забили еще в конце мая, когда на подъездных дорогах к пляжу обнаружили горы строительного мусора, а на берегу – спиленные деревья и кучи песка. В администрации Рязанского округа поспешили успокоить: это всего лишь подготовка к купальному сезону, укрепление проезда кирпичом и щебнем.

Мы съездили на место и посмотрели, как «приводят территорию в порядок».

Справа от забора грейдеры выровняли участок, расчистив от растительность. Берег искусственно подняли за счет завезенного песка. Он пока не утрамбован, идти по нему трудно – ноги проваливаются.

Справа от забора грейдеры выровняли участок, расчистив от растительность. Берег искусственно подняли за счет завезенного песка. Он пока не утрамбован, идти по нему трудно – ноги проваливаются.

Не все успели разровнять. Берег местами подняли на метр.

Не все успели разровнять. Берег местами подняли на метр.

Работы не закончены, техника здесь была недавно.

Работы не закончены, техника здесь была недавно.

На берегу озера выборочно спилены деревья. У самой воды исчезли вязы, а распиленные стволы аккуратно сложены в кучи.

На берегу озера выборочно спилены деревья. У самой воды исчезли вязы, а распиленные стволы аккуратно сложены в кучи.

. Крупные груды камней, куски бетона и арматуры с обочин в основном убрали. Некоторые ямы на дороге к озеру засыпали щебнем.

. Крупные груды камней, куски бетона и арматуры с обочин в основном убрали. Некоторые ямы на дороге к озеру засыпали щебнем.

Местами из-под слоя щебня виднеются куски бетона, арматура и железные трубы.

Местами из-под слоя щебня виднеются куски бетона, арматура и железные трубы.

Дорогу разбили техникой, кто-то, выбираясь с озера, потерял номер.

Дорогу разбили техникой, кто-то, выбираясь с озера, потерял номер.