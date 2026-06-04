Вязы у воды спилили, берег засыпали песком, арматура осталась под щебнем: что происходит на Сегденском озере

Берег Сегденского озера 4 июня.

Любимое место отдыха рязанцев и гостей региона – озеро Сегденское – в последние недели оказалось в центре внимания. Тревогу забили еще в конце мая, когда на подъездных дорогах к пляжу обнаружили горы строительного мусора, а на берегу – спиленные деревья и кучи песка. В администрации Рязанского округа поспешили успокоить: это всего лишь подготовка к купальному сезону, укрепление проезда кирпичом и щебнем.

Мы съездили на место и посмотрели, как «приводят территорию в порядок».

Справа от забора грейдеры выровняли участок, расчистив от растительность. Берег искусственно подняли за счет завезенного песка. Он пока не утрамбован, идти по нему трудно – ноги проваливаются.

Не все успели разровнять. Берег местами подняли на метр.

Работы не закончены, техника здесь была недавно.

На берегу озера выборочно спилены деревья. У самой воды исчезли вязы, а распиленные стволы аккуратно сложены в кучи.

. Крупные груды камней, куски бетона и арматуры с обочин в основном убрали. Некоторые ямы на дороге к озеру засыпали щебнем.

Местами из-под слоя щебня виднеются куски бетона, арматура и железные трубы.