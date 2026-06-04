Александр и Дарина в мае лидируют среди имен новорожденных в ОКПЦ Рязани. Фото: vk.com/perinatal_center_rzn

Рязанский Областной перинатальный центр сообщил, какие имена родители давали малюткам в мае. Статистику предоставил офис МФЦ, который работает в медучреждении и оформляет, в частности, свидетельства о рождении.

«Неожиданным лидером у маленьких принцесс стало имя, которое никогда не пропадало в наши рейтинги, а тут сразу 1 место — Дарина», - рассказали представители ОКПЦ.

Второе место оказалось за Марией и Есенией. Встречались такие не самые распространенные имена как Мия, Майя, Камила, Кира.

Мальчиков чаще других называли Александром. Следом за ним идет... Савелий. Среди рекдких имен мая перинатальный центр выделяет Адама, Мирона и Льва.