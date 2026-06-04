Пенсионеров из Рязани «ввели в заблуждение» и те застраховали жизнь, отдав 1,6 млн. Суд постановил страховщика вернуть все и заплатить штраф

Пенсионеры из Рязани отсудили у страховщика по 163 тысячи сверх выкупной суммы из-за введения в заблуждение. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В сентябре 2023 года супруги Ш. в отделении «Почта Банка» в г. Рязани намеревались переоформить банковский вклад, но неожиданно для себя подписали договоры личного страхования жизни и ДМС с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь». Каждый из них внес по 800 000 руб. Обнаружив, что средства нельзя изъять досрочно без потерь, они потребовали расторжения договоров. Страховщик вернул лишь выкупную сумму (по 698 347,99 руб.).

Октябрьский районный суд г. Рязани удовлетворил иск о защите прав потребителей, установив, что ответчик не предоставил полной и достоверной информации, а истцы (в силу возраста и проблем со зрением) заблуждались относительно природы сделки. Суд взыскал со страховой компании в пользу каждого истца невыплаченную часть премии, компенсацию морального вреда и штраф – всего по 162 978 руб.

Судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда оставила решение без изменения, апелляционную жалобу ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.