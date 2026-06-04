Ребенок, которого душил и угрожал убить пьяный рязанец, по суду получит 30 тысяч

Было возбуждено уголовное дело. Сараевец получил условный срок и заплатит компенсацию пострадавшему ребёнку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Сараевского района добилась компенсации морального вреда для несовершеннолетнего, в отношении которого местный житель применял насилие и угрожал убийством.

Согласно материалам уголовного дела, в октябре 2025 года 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры схватил мальчика за шею, сдавливал горло и угрожал убить. Суд признал агрессора виновным по статье об угрозе убийством и приговорил к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

По иску прокурора, суд взыскал с осужденного в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Деньги перечислят семье несовершеннолетнего.