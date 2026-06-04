Облсуд ужесточил наказание начальнику отдела «Завода точного литья» в Рязани.

Рязанский областной суд отменил прежний и вынес новый — гораздо более суровый - приговор бывшему начальнику отдела материально-технического снабжения ООО «Завод точного литья». Вместо мошенничества (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ) преступления квалифицированы как коммерческий подкуп (п. «г» ч. 7. ч. 8 ст. 204 УК РФ). Апелляционное представление подал прокурор.

Предыдущее решение по уголовному делу вынес Железнодорожный суд Рязани, ограничившись условным сроком (четыре года) и штрафом 500 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, новое наказание - штраф в размере 5 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью в сфере закупок на 5 лет.

Кроме того, прокуратура добилась конфискации у осужденного 8,8 млн рублей - суммы коммерческого подкупа - и дополнительно денежных средств в размере 145 тыс. рублей, более 3,8 тыс. долларов США, двух легковых автомобилей, двух нежилых помещений.

Деньги (те самые 8,8 млн рублей) мужчина, как установили следствие и суды, получил в 2019-2020 годах от компаний-поставщиков - за пролонгацию договоров на поставку сырья.