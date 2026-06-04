В Рязани произошло смертельное ДТП, погиб 51-летний мужчина

Погиб 51-летний водитель "ВИС". Фото: УМВД России по Рязанской области

В Рязани 3 июня на 498-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Около 17:15 столкнулись автомобили «ВИС» под управлением 51-летнего жителя Рязанского района и Dongfeng, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

В результате происшествия водитель «ВИС» погиб на месте.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.

Всего за сутки произошло шесть ДТП, в результате которых один человек погиб, пятеро пострадали.