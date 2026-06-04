Российские компании наращивают объемы беззалогового кредитования

О тенденции на ПМЭФ-2026 сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первом квартале 2026 года заметно расширился доступ малого и среднего бизнеса к беззалоговому кредитованию с использованием механизма зонтичных поручительств Корпорации МСП. Как сообщил на ПМЭФ-2026 член правления ВТБ Руслан Еременко, банк выдал 30% от всех займов в рамках программы.

Рынок демонстрирует устойчивый сдвиг в сторону этого инструмента: при росте общего объема кредитования снижается средний размер сделки. Это указывает на то, что круг компаний, получающих доступ к финансированию, расширяется. Одновременно усилился региональный спрос — наиболее высокую динамику показывают промышленные и логистические регионы Поволжья, Сибири и Урала, где бизнес активно использует кредитные ресурсы для развития и масштабирования.

Востребованность механизма также заметна в производстве, туризме, научно технической деятельности, сфере информации и связи, а также при реализации инфраструктурных проектов.

В первом квартале 2026 года только ВТБ заключил 310 сделок, что на 148% больше, чем годом ранее, при этом объем кредитов вырос на 127%, а объем поручительств на 107%. Такой динамичный рост показывает, что зонтичные поручительства укрепляются как значимый рыночный механизм: через него последовательно расширяется доступ среднего и малого бизнеса к кредитованию при положительной динамике спроса.