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НовостиОбщество4 июня 2026 9:12

Арбитраж подтвердил нарушение регоператора, не вывозившего мусор в Рязани

В том числе на площадках долго копились крупногабаритные отходы. УФАС привлекло к ответственности компанию «Эко – Пронск»
Источник:kp.ru
Арбитраж подтвердил нарушение регоператора, не вывозившего мусор в Рязани.

Арбитраж подтвердил нарушение регоператора, не вывозившего мусор в Рязани.

Арбитражный суд Рязанской области 3 июня признал обоснованным решение регионального УФАС в отношении оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В ноябре 2025 года ведомство признало ООО «Эко – Пронск» нарушившим антимонопольное законодательство.

Нарушение выразилось в том, что больше месяца организация не вывозила мусор, включая крупногабаритные отходы, от нескольких домов в Рязани — фактически отказывала их жильцам в оказании услуги по вывозу мусора в одностороннем порядке.

Монополист связывал это с тем, что жильцы нарушают порядок складирования отходов на контейнерных площадках, а также указывал на размещение на площадках мусора, который не относится к твердым коммунальным отходам.

«Однако такое нарушение со стороны жителей многоквартирных домов не было доказано в ходе рассмотрения, поэтому в данном случае отказ регионального оператора от вывоза твердых коммунальных отходов, включая крупногабаритные отходы, признан недопустимым», - подчеркивает пресс-служба Рязанского УФАС.

Решение арбитража пока не вступило в законную силу.

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Регоператор тем временем указывает на системные трудности, мешающие оказывать услугу (подробнее).