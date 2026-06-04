Арбитраж подтвердил нарушение регоператора, не вывозившего мусор в Рязани.

Арбитражный суд Рязанской области 3 июня признал обоснованным решение регионального УФАС в отношении оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В ноябре 2025 года ведомство признало ООО «Эко – Пронск» нарушившим антимонопольное законодательство.

Нарушение выразилось в том, что больше месяца организация не вывозила мусор, включая крупногабаритные отходы, от нескольких домов в Рязани — фактически отказывала их жильцам в оказании услуги по вывозу мусора в одностороннем порядке.

Монополист связывал это с тем, что жильцы нарушают порядок складирования отходов на контейнерных площадках, а также указывал на размещение на площадках мусора, который не относится к твердым коммунальным отходам.

«Однако такое нарушение со стороны жителей многоквартирных домов не было доказано в ходе рассмотрения, поэтому в данном случае отказ регионального оператора от вывоза твердых коммунальных отходов, включая крупногабаритные отходы, признан недопустимым», - подчеркивает пресс-служба Рязанского УФАС.

Решение арбитража пока не вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

2023 год. Гордиев узел вывоза мусора пытаются разрубить рязанские УФАС и прокуратура

Регоператор тем временем указывает на системные трудности, мешающие оказывать услугу (подробнее).