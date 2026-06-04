В июне РМПТС проверит счетчики горячей воды в 22 домах Рязани.

В июне МУП «РМПТС» продолжает проверку счетчиков горячей воды в Рязани. За месяц контрольное снятие показаний приборов учета планируется провести в 22 домах.

Согласно графику, опубликованному постфактум, 1-3 июня сотрудники РМПТС должны были совершить визиты в дома 8, 32 и 41 в Октябрьском городке.

В последующие дни по графику идут следующие адреса:

4 июня, ул. Октябрьский городок, д. 42;

8 июня, ул. Октябрьский городок, д. 35, 36, 39;

9 июня, ул. Октябрьский городок, д. 40;

10 июня, ул. Октябрьский городок, д. 43;

11 июня, ул. Октябрьский городок, д. 44;

15 июня, ул. Октябрьский городок, д. 46;

16 июня, ул. Октябрьский городок, д. 47;

17 июня, ул. Октябрьский городок, д. 48;

18 июня, ул. Октябрьский городок, д. 49;

22 июня, ул. 1-я Красная, д. 28;

23 июня, ул. 1-я Красная, д. 26, д. 28 корп. 2, д. 28 корп. 3;

24 июня, ул. Старореченская, д. 2 корп. 1;

25 июня, ул. Старореченская, д. 2 корп. 2;

29 июня, ул. Старореченская, д. 15 корп. 1;

30 июня, ул. Старореченская, д. 1 корп. 1.