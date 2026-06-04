В июне РМПТС проверит счетчики горячей воды в 22 домах Рязани.

В июне МУП «РМПТС» продолжает проверку счетчиков горячей воды в Рязани. За месяц контрольное снятие показаний приборов учета планируется провести в 22 домах.
Согласно графику, опубликованному постфактум, 1-3 июня сотрудники РМПТС должны были совершить визиты в дома 8, 32 и 41 в Октябрьском городке.
В последующие дни по графику идут следующие адреса:
4 июня, ул. Октябрьский городок, д. 42;
8 июня, ул. Октябрьский городок, д. 35, 36, 39;
9 июня, ул. Октябрьский городок, д. 40;
10 июня, ул. Октябрьский городок, д. 43;
11 июня, ул. Октябрьский городок, д. 44;
15 июня, ул. Октябрьский городок, д. 46;
16 июня, ул. Октябрьский городок, д. 47;
17 июня, ул. Октябрьский городок, д. 48;
18 июня, ул. Октябрьский городок, д. 49;
22 июня, ул. 1-я Красная, д. 28;
23 июня, ул. 1-я Красная, д. 26, д. 28 корп. 2, д. 28 корп. 3;
24 июня, ул. Старореченская, д. 2 корп. 1;
25 июня, ул. Старореченская, д. 2 корп. 2;
29 июня, ул. Старореченская, д. 15 корп. 1;
30 июня, ул. Старореченская, д. 1 корп. 1.