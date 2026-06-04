Наркокурьера с килограммом наркотиков задержали в Рязанской области

Уголовное дело возбуждено о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Фото: пресс-группа УФСБ России по Рязанской области.

Сотрудники ФСБ задержали наркокурьера с крупной партией синтетических веществ. Им оказался житель Москвы 2002 г.р. Молодой человек приехал в Рязанскую область, чтобы забрать запрещённые вещества. Координаты он получил через Telegram от неустановленного сообщника.

Подозреваемого поймали с поличным в Рыбновском районе. При нём нашли около 1 кг наркотика – производного N-метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. Теперь задержанному грозит от 15 до 20 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей. Следователи выясняют все детали преступления.