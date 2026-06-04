Мужчину избили и попытались похитить возле собственного дома в Рязанской области

Подозреваемого удалось разыскать и задержать на территории Московской области.

41-летний мужчина задержан за попытку похищения. Как сообщает СУ СК России по Рязанской области, его целью стал человек, с которым ранее у него произошел конфликт.

29 мая подозреваемый приехал к дому, где живет потерпевший, повалил его на пол и стал избивать. При этом он выкрикивал угрозы убийством. Затем разъяренный мужчина поволок жертву преступления к своей машине, чтобы похитить. Однако на шум отреагировали местные жители. Буян испугался и попытался скрыться.

В итоге во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска рязанского УМВД подозреваемого удалось разыскать и задержать на территории Московской области. Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»).