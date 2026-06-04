Большой спортивный праздник прошел под Рязанью - Фестиваль сельского футбола.

30 мая в селе Агро-Пустынь под Рязанью прошел Второй Фестиваль сельского футбола. Его гостями стали более трехсот человек. Более ста спортсменов приняли участие в соревнованиях: на поле встретились команды Солотчи, Агро-Пустыни, Полково и Полян.

Организатор фестиваля Михаил Теплов выступил с приветственным словом, вручил благодарственные письма юным спортсменам, которые достигли высоких результатов, а также односельчанам с активной жизненной позицией. Также футболистов, зрителей и организаторов приветствовали директор МКУ «Заборьевское» Вячеслав Трусов, начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Рязанского округа Александр Вотяков – он презентовал кубки для победителей, местные депутаты Ольга Воробьева и Павел Грибков.

Игравший прежде за Агро-Пустынь Евгений Чирков вручил всем юным игрокам бутсы от одного из непосредственных организаторов турнира, игрока взрослой команды Павла Фомушкина.

По результатам футбольных турниров места и у юношей, и у взрослых распределились следующим образом:

1) Поляны;

2) Солотча;

3) Агро-Пустынь.

Кроме того, в ходе фестиваля были сыграны матчи и между самыми юными футболистами (5-8 лет), организованы спортивные игры для малышей.

У юношей и взрослых места распределились одинаково.

Участники получили призы и подарки.

ДОСЛОВНО

Организаторы — о вкладе каждого в проведение фестиваля:

«Праздник сделали, как говорится «всем миром». Братья Николай и Георгий Бочаровы предоставили и благоустроили площадку. Семья и друзья Людмилы Харитоновой отвечали за чистоту и разметку поля. Алексей Шевцов и Павел Фомушкин сделали мероприятие громким и красочным. Михаил Теплов и Дмитрий Кирилин взяли на себя не только ответственную организаторскую работу, но и логистику, застройку, демонтаж. Светлана Попкова, чемпионка кубка мира по синхронному плаванию, взяла на себя полиграфию, сувениры, призы, Анна Бакушева вела репортажи с полей, фотографировала, писала историю. Алексей и Иван Романихины помогали материалами, умом и руками. Команда кафе «Старый Мельник» закрывала тылы блинчиками «С Пылу с Жару» от компании «Лина»

Отдельные слова благодарности жителям села, которые помогли организаторам материально. И это далеко не все. Большое количество людей помогали убирать, косить, подвозить воду.

За питание на фестивале отвечала компания «Лина» (бренд «С пылу с жару»), в лице директора по развитию Ерошина Андрея. Гости и участники фестиваля остались сыты и довольны».