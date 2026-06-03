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НовостиЭкономика3 июня 2026 14:50

Рязанская область организовала стенд на ПМЭФ

На вывеске написали «Рязань — сердце России»
Источник:kp.ru
Рязанская область организовала стенд на ПМЭФ. Фото: vk.com/pv.malkov

Рязанская область организовала стенд на ПМЭФ. Фото: vk.com/pv.malkov

Рязанская область организовала стенд на Петербургском международном экономическом форуме. На нем красуется вывеска «Рязань — сердце России». Фото опубликовал губернатор Павел Малков.

Делегация региона начала работу 3 июня. По словам Павла Малкова, на ПМЭФ'26 планируется подписать более 20 соглашений.

«В программе десятки встреч и переговоров с инвесторами, коллегами из других регионов, руководителями федеральных ведомств и компаний», - сказано в публикации на официальной странице губернатора в соцсетях.