Строители моста через Оку под Рязанью активно возводят и укрепляют насыпь.

На стройке нового моста через Оку под Рязанью активно ведутся работы по возведению насыпи дороги и укреплению ее бетонными плитами. Также рабочие сооружают стапель для сборки секций пролетного строения и готовят шпунтовое ограждение для русловой опоры №14.

О ходе работ рассказывает областной минтранс. Управленцы отмечают, что строительная готовность объекта оценивается в 22,4%.

Параллельно идет разработка проекта реконструкции подъездных путей: дороги Рязань - Спасск-Рязанский, улиц Большой в Рязани и Центральной в селе Дядьково. Их расширят до четырех полос (читать подробнее).

Фото: Минтранс Рязанской области.