Женщины чаще мужчин становятся жертвами кибермошенников в Рязанской области

20% рязанцев, ставших жертвами мошенников, лишились от 100 до 500 тыс. рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Банк России провёл ежегодный опрос жителей региона и выяснил типичный портрет пострадавшего. В Рязанской области – это женщина 25–44 лет со средним доходом и образованием. С киберпреступниками сталкивались 29% респондентов. Чаще всего злоумышленники звонили или отправляли СМС (каждый второй), также использовали мессенджеры и соцсети.

Почти 83% опрошенных не поддались на уловки. Однако среди тех, кто потерял деньги, треть не знали или не вспомнили правила финбезопасности. Они сообщали коды из СМС, переходили по вредоносным ссылкам, называли данные карт. Две трети жертв лишились не более 20 тыс. рублей, у 20% потери составили от 100 до 500 тыс. При этом 17% пострадавших не заявили о преступлении.