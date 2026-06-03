Угрожал похищением и расправой: в Рязани задержан вымогатель, которому 600 тысяч рублей показалось мало

Вымогателя взяли с поличным на парковке ТЦ при передаче очередной суммы. Фото: УМВД России по Рязанской области.

В Рязани сотрудники полиции и УФСБ задержали 31-летнего ранее судимого мужчину. Он подозревается в вымогательстве крупной суммы у 28-летнего горожанина, занимавшегося заготовкой металлолома.

По версии следствия, потерпевший дал в долг жителям села Шумашь, но те не захотели возвращать деньги и привлекли знакомого рецидивиста. Злоумышленник перевернул ситуацию и сам стал требовать от кредитора ежемесячные выплаты, угрожая похищением и насилием. В итоге жертва отдала более 600 тыс. рублей, заняв их у родственников. Недавно у мужчины потребовали ещё 800 тыс., и он обратился в полицию.

Очередная передача 50 тыс. рублей проходила под контролем силовиков. Подозреваемого задержали на парковке ТЦ при поддержке СОБР. Возбуждено дело по статье о вымогательстве, максимальное наказание – до 7 лет колонии.