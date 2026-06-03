«Может спровоцировать большее зло». О запрете абортов высказался глава рязанского минздрава

Пять частных клиник отказались от проведения абортов в Рязанской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

О сокращении количества абортов в Рязанской области сообщил министр здравоохранения — зампред регионального правительства Александр Пшенников. Слова управленца с «правительственного часа» в Рязоблдуме передает «МедиаРязань». При этом конкретные показатели не озвучиваются.

Пшенников отметил, что минздрав отслеживает и анализирует движение лекарственных препаратов, в том числе тех, которые провоцируют аборты.

Некоторые частные медицинские организации, как сообщил Пшенников, отказались от прерывания беременности - минздрав заключил соглашения с пятью клиниками. Кроме того, в связи с ужесточением порядка организации медицинской помощи по этому профилю в адрес 11 организаций орган власти направил предостережения.

Замгубернатора напомнил, что единой системы запретов абортов не существует:

- И здесь, может быть, это правильная мера, потому что, первое — мы не ограничиваем права женщин, а второе — любая система запретов может спровоцировать большее зло — это криминальный аборт. То, что будет не под контролем, и то, что принесет вред потом гораздо больший, - высказался Александр Пшенников.