В Рязани пациенты с диабетом остались без жизненно важного препарата

Лекарство предназначено для льготников, получающих препараты бесплатно. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Житель Рязани, инвалид 2 группы, уже две недели не может получить таблетки «Форсига» (действующее вещество – дапаглифлозин) из-за отсутствия лекарства в аптеках. Об этом она написала на странице губернатора в социальной сети. «В аптеке отвечают, что нет поставок», – пожаловалась женщина.

В региональном минздраве пояснили, что препарат находится в стадии закупки. Итоги торгов станут известны на следующей неделе. «8-9 июня узнаем, состоятся ли торги», – пояснили в ведомстве.

На «ЕИС Закупки» размещен тендер на поставку дапаглифлозина на сумму 7,196 млн рублей. Лекарство предназначено для льготников, получающих препараты бесплатно по рецептам за счет областного бюджета. Прием заявок завершится 5 июня 2026 года.